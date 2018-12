Juridische dienst van de Kamer: “Vertrouwensstemming is wel degelijk een grondwettelijke gewoonte”

Hoewel het strikt juridisch niet afdwingbaar is, bestaat er een “grondwettelijke gewoonte” dat een regering ook na de wijziging van haar samenstelling met een regeringsverklaring of -mededeling komt. Daarna volgt dan gebruikelijk een debat en vertrouwensstemming. Zo staat te lezen in een advies van de juridische diensten van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, dat er kwam op vraag van Groen en Ecolo.

De conferentie van voorzitters van de Kamer komt dinsdagmiddag bijeen om zich te buigen over het gewijzigde politieke landschap, na het vertrek van N-VA uit de federale regering. Daarbij rijst de vraag of de herschikte regering-Michel het vertrouwen van de Kamer moet vragen.

Verschillende oppositiepartijen eisten maandag zo’n stemming. Maar volgens het nieuwe minderheidskabinet van Charles Michel is dat niet nodig. Verschillende partijen lieten ook al verstaan dat zo’n stemming niet zonder slag of stoot zal verlopen. Vooral de socialisten tonen zich in eerste instantie niet geneigd om de huidige regering het vertrouwen te geven.

“In het verleden altijd stemming”

De juridische diensten van de Kamer geven in een advies, dat dinsdag bekend raakte, aan dat de vertrouwensstemming inderdaad niet juridisch afdwingbaar is, maar wel een “grondwettelijke gewoonte” is wanneer de regering haar programma of haar samenstelling wijzigt.

In de praktijk vond volgens het advies altijd een vertrouwensstemming plaats wanneer de wijziging in de samenstelling van de regering “niet enkel beperkt was tot de vervanging van afzonderlijke ministers, en de vervanging van die aard was dat twijfel kon ontstaan over de vraag of de regering nog wel het vertrouwen van de Kamer genoot”.

Dat was bijvoorbeeld het geval in 1980 toen het FDF de regering verliet en in 1991 na het ontslag van de twee VU-ministers. En ook de minderheidsregeringen Eyskens in 1958 en Tindemans in 1974 vroegen expliciet het vertrouwen van de Kamer.

Michel wil afzonderlijke gesprekken

Zelf start de premier dinsdagnamiddag aparte gesprekken op met alle afzonderlijke fracties over de manier van werken tijdens de komende weken en maanden.

“Ons is het niet te doen om de procedure, wel om het project”, reageert fractieleider Kristof Calvo van de groene fractie, die het advies opvroeg. “We mogen geen half jaar tijd verkwisten. Koopkracht en klimaat zijn ook onze prioriteiten, maar dan moet er wel heel wat veranderen. Om tot een werkbare samenwerking te komen is het logisch dat premier open en eerlijk is over zijn plannen”.

“Nota laat niet veel ruimte aan regering”

Volgens N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover toont de juridische nota aan dat de minderheidsregering Michel “een nieuwe regering is en geen gewone voortzetting”. “CD&V-vicepremier Kris Peeters beweert dat het niet gaat om een nieuwe regering en dat er geen vertrouwensstemming nodig is. Die stelling wordt nu tegengesproken in deze nota. Die nota laat niet veel ruimte aan de regering”, aldus De Roover aan Belga.