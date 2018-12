Celstraf en werkstraf voor jongeren die agenten bekogelden en sloegen in Antwerpen

Antwerpen - In Antwerpen heeft de correctionele rechtbank een celstraf van 18 maanden, waarvan 9 maanden met uitstel, uitgesproken tegen Hamza T., een van de vijf jongeren die vorig jaar twee agenten belaagden op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. De andere vier jongeren krijgen een werkstraf, een van hen krijgt ook nog een maand cel voor verboden wapenbezit.

Het voorval dateert van 1 september 2017. Twee politieagenten van het fietsteam werden belaagd door omstaanders, toen ze een vrouw wilden arresteren. Ze had gevaarlijk rijgedrag vertoond en was aan hoge snelheid in de richting van de agenten gereden. Op het laatste nippertje was ze de Jaak De Braeckeleerstraat ingedraaid, een zijstraat van de Turnhoutsebaan, om daar tegen een metalen beugel te botsen.

De vrouw bleek dronken en gedroeg zich weerspannig, de arrestatie verliep niet van een leien dakje. Vervolgens werden de agenten door verschillende omstaanders belaagd. Eén van hen was daardoor drie dagen arbeidsongeschikt. Op basis van het beschikbare beeldmateriaal probeerde de politie de amokmakers te identificeren. De agenten werden met voorwerpen bekogeld en kregen schoppen en slagen te incasseren.

De rechtbank veroordeelt Hamza T. (21), die een agent een slag op de rug zou hebben gegeven, tot een celstraf van 18 maanden waarvan 9 maanden met uitstel. Hij moet ook een boete van 800 euro betalen. Oilid D. (21), die een van de inspecteurs een harde trap in het kruis had gegeven, krijgt een werkstraf van 200 uur en een boete van 800 euro.

Adnane E.A. (20) en Mohamed E.J. (22) hadden de agenten met voorwerpen bekogeld, zij krijgen elk een werkstraf van 120 uur. Adnane E.A. krijgt ook een celstraf van een maand en een boete van 800 euro voor verboden wapenbezit. Najib E.Y. (22) had een van de voorwerpen aangegeven, ook hij krijgt een werkstraf van 120 uur.