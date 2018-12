Vlaams bedrijf maakt kans op titel van ‘slechtste reclameslogan van het jaar’

Het Vlaamse bedrijf Lazeroms, gespecialiseerd in het reinigen en ledigen van putten, maakt bij onze noorderburen kans om de bedenkelijke titel van ‘slechtste reclameslogan van het jaar’ te winnen. Hun slagzin werd genomineerd door de tienkoppige jury van ‘Neerlands Slechtste Slogan Verkiezing’.

Lazeroms is als enige Vlaamse bedrijf genomineerd dankzij hun leuze “Zonder ons gene plons”. De firma is gespecialiseerd in het ledigen van putten en het ontstoppen van afvoerleidingen in de omgeving van Mechelen, Antwerpen en Leuven.

Het is inmiddels de zevende keer dat de verkiezing van slechtste slogan wordt georganiseerd. Dit zijn de andere genomineerden:

Ga niet zelf kutte, bel Ronald Schutte! - stukadoors en schildersbedrijf Schutte

- stukadoors en schildersbedrijf Schutte Het Solmar je vakantie zijn - reisbedrijf Solmar Tours

- reisbedrijf Solmar Tours Let us oystertain you! - oesterleverancier Oestercompagnie

- oesterleverancier Oestercompagnie Met je fiets in de penarie? Bel dan even met Harie… - Fietsenmaker Harrie

- Fietsenmaker Harrie ’t Is VERS(C)HOOR - Verschoor groente- en fruithandel

- Verschoor groente- en fruithandel Wespen horren buiten - Unilux horren, een bedrijf dat horren (vliegenramen) produceert

- Unilux horren, een bedrijf dat horren (vliegenramen) produceert We doen wel vrouwen maar knippen ze niet - Barbier Rogier

- Barbier Rogier Theo en Peet, voor al u electriciteet - technisch beveiligingsbedrijf PC van der Peet

- technisch beveiligingsbedrijf PC van der Peet Voor ieder reetje een Aarts W.C’tje - Aarts Sanitair Service

Via sloganverkiezing.nl kan er nog tot donderdag 13 december gestemd worden.