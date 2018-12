May is dinsdagavond in Brussel maar “geen ruimte voor nieuwe onderhandelingen”

BRUSSEL - Theresa May is dinsdagochtend aangekomen bij het Catshuis in Den Haag voor een werkontbijt met de Nederlandse premier Mark Rutte over de Brexit. De Britse premier wil vooral concessies op het gebied van de Noord-Ierse grens. Later gaat het dan richting Berlijn, waar May met de Duitse bondskanselier Angela Merkel zal overleggen. Tegen de avond is de Britse premier in Brussel. Maar ruimte voor nieuwe onderhandelingen over Brexit is er niet, zei Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Na haar bezoeken aan Den Haag en Berlijn reist May dinsdagmiddag door naar Brussel voor gesprekken met Juncker en Europees president Donald Tusk. De Britse premier is op zoek naar bijkomende garanties die het haar mogelijk moeten maken om een meerderheid van de Britse parlementsleden achter het akkoord te scharen.

“Dit is het best mogelijke en enige mogelijke akkoord”, zo beklemtoonde Juncker dinsdagochtend in het Europees Parlement in Straatsburg. Hij is bereid om “verdere verduidelijkingen” aan te bieden, maar er kan volgens hem geen sprake zijn van het heropenen van de onderhandelingen over het akkoord en de backstop die een harde grens op het Ierse eiland moet vermijden. “We laten Ierland niet in de steek”, klonk het.

Ook Guy Verhofstadt, die namens het parlement de brexitonderhandelingen volgt, liet er geen twijfel over bestaan dat het vangnet voor Ierland op zijn plaats moet blijven. “Maar als ze een nauwere relatie met de Europese Unie wil om te vermijden dat deze backstop ooit gebruikt moet worden, dan is er geen obstakel”, zo stelde de Belgische oud-premier.

“Diepe bezorgdheid”

May zag zich genoopt om de voor dinsdag geplande stemming in het Britse parlement af te blazen. Het was haar duidelijk geworden dat “een aanzienlijke meerderheid” van de parlementsleden het licht niet op groen zou zetten voor de deal die ze eind november met de Europese leiders had afgehamerd. Ze stelde met name een “wijdverspreide en diepe bezorgdheid” over de Ierse backstop vast.

De backstop is de noodoplossing die ervoor moet zorgen dat er geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland wanneer er geen alternatieve oplossing wordt bereikt tijdens de onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord. May stemde ermee in dat heel Groot-Brittannië dan in een douaneterritorium met de Europese Unie blijft, en Noord-Ierland een deel van de regels van de Europese eenheidsmarkt blijft volgen.