Jonge Duivels mogen wel tegen Duitsland in EK-kwalificatie

De Europese voetbalbond UEFA heeft dinsdag in het Zwitserse Nyon geloot voor de kwalificatieronde voor het EK onder 21 jaar in 2021 in Hongarije en Slovenië. De jonge Rode Duivels, die in pot 2 zaten bij de loting, kwamen in groep 9 terecht met verder reekshoofd Duitsland, Wales, Bosnië en Moldavië. Duitsland dus, de tegenstander waar de Rode Duivels ook tevergeefs op hoopten op hun weg richting Euro 2020 (het werd echter Rusland).

De kwalificaties beginnen al halverwege maart volgend jaar. In juni werken de manschappen van bondscoach Johan Walem nog de eindronde af van het EK in Italië en San Marino, waarvoor ze zich als groepswinnaar wisten te plaatsen. Daarin nemen ze het in de groepsfase op tegen gastland Italië, Spanje en Polen.

De jonge Duivels sloten half oktober nog maar de kwalificatieronde af voor het EK van volgende zomer (16-30 juni) en de nieuwe campagne staat alweer voor deur.

De twee gastlanden (Hongarije en Slovenië) zijn verzekerd van een startbewijs voor het eindtoernooi. Verder plaatsen enkel de groepswinnaars zich rechtstreeks voor het EK. De twee beste nummers twee van de negen groepen spelen een play-offduel om het twaalfde en laatste ticket.