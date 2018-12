Machine van 90 ton valt om en verspert volledige weg

Roeselare - In Roeselare is vanmorgen een grote funderingsmachine van 90.000 kilogram omgevallen. Dat gebeurde op de werf van het nieuwe ziekenhuis dat er wordt gebouwd.

De kraan kantelde en viel dwars over de drukke gewestweg. Een wagen die net kwam aangereden kon nog net remmen. De kraanman in de machine bleef ongedeerd en kon zelf uit zijn cabine klauteren. De N36 is door het incident volledig versperd in de richting van Izegem. Er wordt nu bekeken hoe de kraan kan worden getakeld. Vermoedelijk blijft de weg de hele dag versperd.