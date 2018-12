Drie ‘gele hesjes’ gearresteerd in Feluy

Bij het protest van de gele hesjes maandagavond ter hoogte van Feluy, in Henegouwen, zijn drie manifestanten opgepakt. Dat heeft Tommy Leclercq, de gouverneur van Henegouwen, laten weten. Zij hadden banden en benzine in de koffer van hun wagen.

De gele hesjes bezetten maandagavond opnieuw de snelweg A7 ter hoogte van Feluy, in Henegouwen.

In de buurt bevindt zich een vestiging van oliemaatschappij Total, die sinds het begin van de protesten wordt geviseerd door de gele hesjes. De site werd vorige maand verscheidene dagen geblokkeerd, wat ontaardde in rellen. Om nieuw geweld te voorkomen, besliste de politie tot begin deze maand om de E19 ‘s avonds en ‘s nachts af te sluiten in beide richtingen. Die maatregel is intussen opgeheven, maar de politie houdt er wel nog verhoogd toezicht.