Arbeider (42) van Engie overleden na elektrocutie bij werken op hoogspanningssite van Elia

Beringen - Bij werken op de site van Elia, beheerder van het hoogspanningsnet, in Beringen is dinsdagmorgen een 42-jarige arbeider van energiebedrijf Engie om het leven gekomen. De man uit Vilvoorde werd geëlektrocuteerd. Het is nog onduidelijk hoe het arbeidsongeval precies is kunnen gebeuren.

Eerder was verkeerdelijk gemeld dat het om een arbeider van Elia ging. Het dodelijk arbeidsongeval gebeurde in een verdeelstation aan de Hospitaalstraat in Beringen. De man van 42 jaar oud was er aan het werk met collega’s. Hij laat een vrouw en een kind na.

“We kunnen helaas bevestigen dat een arbeider om het leven is gekomen vanochtend”, zegt woordvoerster Hellen Smeets. “De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk, er is een onderzoek opgestart.”