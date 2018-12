De val van de IT-goeroe: hoe de ‘West-Vlaamse Zuckerberg’ op het verkeerde pad belandde

Tielt / Antwerpen -

Filip M. (40) uit Tielt werd een van de meest beloftevolle technologie-ondernemers van Vlaanderen genoemd, een West-Vlaamse Zuckerberg. Als expert cybersecurity was hij kind aan huis bij veiligheidsdiensten en grootbanken. En toplui van technologiebedrijven als Samsung stonden in de rij om zijn ‘start-ups’ te financieren. Maar van zijn imago van IT-goeroe blijft nu niets meer over.