200 auto’s geflitst door verkeerd geplaatste snelheidsborden, en toch moet boete betaald worden

In november werden heel wat bestuurders geflitst in de Naamse gemeente Natoye omdat ze sneller reden dan 50 km/uur op een weg waar ze normaal gezien 70 km/uur rijden. De verkeersborden met de nieuwe snelheidsbeperking werden er per ongeluk geïnstalleerd, maar zijn officieel wel geldig. De daaropvolgende boetes zijn dat ook.

De bestuurders die begin november op de N946 reden – de baan verbindt het Naamse plaatsje Spontin met de snelweg N4 – kregen niet veel later een onaangename verrassing in de bus: een fikse boete wegens een snelheidsovertreding. Op de weg waar ze normaal gezien 70 km/uur mogen rijden, was de maximaal toegelaten snelheid plots verlaagd naar 50 km/uur.

“Ik rijd al twintig jaar via deze baan naar het werk aan 70 km/uur”, zegt een ongelukkige bestuurder aan Sudinfo. “Ik had de flitspaal wel opgemerkt, maar op de terugweg was ik het alweer vergeten en ben ik dus geflitst.”

Een wijziging in de verkeersregels kunnen de getroffen automobilisten wel begrijpen. Maar dat de gloednieuwe snelheidsborden nadien opnieuw werden vervangen en de toegelaten snelheid als vanouds werd, maakt de boete toch moeilijk te verteren.