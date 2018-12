Franse hulp gezocht in verdwijningszaak West-Vlaamse Kevin (30)

Kuurne - De burgemeester van Kuurne Francis Benoit (CD&V) is in Frankrijk hulp gaan zoeken in de zaak rond de vermiste Kevin Vanneste. Benoit kreeg steun van zusterstad Marcq-en-Baroeul, in het departement Nord-Pas-de-Calais, die mee de schouders wil zetten onder het onderzoek naar de 30-jarige Kuurnenaar.

De 30-jarige Vanneste verdween op 16 september tijdens een vakantie op Corsica. De West-Vlaming droomde ervan om de GR20 af te wandelen die het Franse eiland diagonaal doorkruist van noord naar zuid. Sindsdien is er geen spoor meer van de man, noch een gsm-signaal noch banktransacties. De Franse overheden zien de verdwijning niet als onrustwekkend en dus bleef enig onderzoek uit.

Dat vindt burgemeester Francis Benoit niet kunnen en hij de riep de Fransen op om alsnog op zoek te gaan naar Vanneste. Brieven naar de Franse president Emmanuel Macron en de diensten van Binnenlandse Zaken haalden niets uit. Zusterstad Marcq-en-Barouel wil nu meehelpen om de zaak te deblokkeren. “Uit sympathie met Kuurne en de familie. We zijn aan elkaar verbonden in goede en kwade dagen. Het hoort niet dat alle vragen tot dusver onbeantwoord blijven”, aldus burgemeester Bernard Gérard die ook een brief heeft geschreven naar minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner.

LEES OOK. Kevin (30) ging wandelen op Corsica. Sindsdien werd er niets meer van hem vernomen: “Er moet iets gebeurd zijn”

Het probleem is dat Vanneste meerderjarig is en dat zijn verdwijning niet als onrustwekkend wordt bestempeld. “Er is nochtans op 15 september een dispuut geweest tussen Vanneste en een restauranthouder in Bastia. Vanneste vroeg eten en hulp. De politie kwam zelfs tussenbeide en zag een verzwakte man. Een reden te meer om de verdwijning als onrustwekkend te beschouwen. Dit is onbegrijpelijk. De familie verdient beter”, aldus Gérard die ook de procureur van Rijsel en de prefect van het departement Nord zal bevragen.

Benoit hoopt dat de druk vanuit Frankrijk tot iets zal leiden. Ondertussen leverde een crowdfunding om de man te gaan zoeken 2.000 euro op. Er is minstens 7.000 euro nodig.