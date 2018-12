Jobcreatie Vlaanderen op hoogste peil in vijf jaar

Brussel - In de periode 2016-2017 zijn er in Vlaanderen netto 42.004 jobs bijgekomen. Het gaat om het hoogste cijfer van de afgelopen vijf jaar. Dat zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters op basis van cijfermateriaal dat dinsdag is bekendgemaakt. Volgens de N-VA-minister bewijzen de cijfers dat het beleid van de afgelopen jaren “vruchten afwerpt”.

Volgens het jongste Dynam Reg-rapport, met cijfers over de dynamiek op de arbeidsmarkt, werden er in de periode 2016-2017 in Vlaanderen 136.786 jobs gecreëerd, terwijl er 94.782 verdwenen. Dat komt neer op een netto-jobcreatie van 42.004, een record in de afgelopen vijf jaar.

De cijfers tonen ook een stijging in het aantal starters. Dat aantal ging van 13.541 in 2015-2016 naar 14.447 in 2016-2017. De tewerkstelling nam ook toe met 6 procent. Vooral jongeren scoren hoog wat aanwervingen betreft. De groep 25-29 jaar staat in Vlaanderen voor bijna 26 procent van de aanwervingen.

Volgens Vlaams minister Muyters bewijzen de cijfers dat het Vlaamse beleid “vruchten afwerpt”. Muyters: “Het gaat goed met de Vlaamse arbeidsmarkt en economie. Onze bedrijven creëren jobs, het aantal startende ondernemingen blijft stijgen, zowel jongeren als meer ervaren werknemers krijgen kansen op de arbeidsmarkt ... We moeten proberen om deze positieve trend aan te houden en terwijl via gerichte maatregelen ingrijpen op de pijnpunten.”