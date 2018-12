Groen wil klimaatambities opvoeren in nieuwe coalitie: “Afgelopen jaren waren we klimaatsaboteur”

Brussel - De groene Kamerfractie dient een resolutie in om de klimaatambities van ons land fors op te voeren. Nu N-VA niet meer in de meerderheid zit, heeft het parlement de kans België opnieuw internationaal het voortouw te laten nemen op klimaatvlak, luidt de redenering. Achterliggend biedt de resolutie premier Charles Michel de kans te bewijzen dat het hem menens is met het klimaat tot prioriteit voor de komende maanden uit te roepen, zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

Deze week loopt de internationale klimaatconferentie van de Verenigde Naties in het Poolse Katowice op haar einde. De politieke situatie in ons land met een minderheidsregering biedt volgens Ecolo-Groen een uitgelezen kans om het parlement de zaken in handen te laten nemen.

Concreet willen de groenen daarom nog deze week een resolutie door de Kamer jagen om de klimaatdoelstellingen van ons land te verhogen. “De afgelopen jaren zijn we een klimaatsceptisch land geworden, een klimaatsaboteur”, vindt voorzitster Almaci. Een ambitieuzere koers moet van ons land weer een “klimaatleider” maken.

Foto: BELGA

Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet ziet een uitgelezen kans om het ambitieniveau van ons land op te krikken, nu N-VA niet meer in de meerderheid zit. “De N-VA is maar met 31 leden in de Kamer. De krachtsverhoudingen zijn veranderd”, gelooft Nollet. Hij liet uitschijnen dat de andere regeringspartijen verder wilden gaan op klimaatvlak, maar dat N-VA steevast op de rem stond. “Zullen ze nu wel de moed hebben?”

“Kans voor premier”

Premier Michel noemde het klimaat een van de drie prioriteiten van zijn ploeg voor de komende maanden. De resolutie kan in die zin worden geïnterpreteerd als een onderhandelingsnota. Fractieleider Kristof Calvo spreekt dat tegen. “Het is het begin van een reeks parlementaire initiatieven”, die zich ook op andere domeinen zullen situeren. “Bovendien zou de resolutie dan wel een stuk uitgebreider zijn”.

Toch biedt de resolutie volgens Almaci de premier de kans te bewijzen dat hij zijn klimaatambities meent. “Het was de eerste keer dat we de premier hebben horen zeggen dat het klimaat een speerpunt moet zijn. Dat is een schuldbekentenis, maar het mag niet alleen bij woorden blijven”, aldus Almaci. “Als hij dit niet steunt, meent hij zijn woorden niet”.

