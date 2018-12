Anderhalf jaar na ‘covfefe’: Trump doet het opnieuw!

Anderhalf jaar nadat Donald Trump de wereld verblijdde (en verbaasde) met het nieuwe woord ‘cofveve’, heeft de Amerikaanse president opnieuw toegeslagen op Twitter.

Maandagmiddag verstuurde Trump een tweet over het onderzoek naar banden tussen zijn presidentscampagne en Rusland, met de tekst: “Democrats can’t find a Smocking Gun tying the Trump campaign to Russia after James Comey’s testimony. No Smocking Gun… No Collusion.”

“Democrats can’t find a Smocking Gun tying the Trump campaign to Russia after James Comey’s testimony. No Smocking Gun...No Collusion.” @FoxNews That’s because there was NO COLLUSION. So now the Dems go to a simple private transaction, wrongly call it a campaign contribution,... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 december 2018

“Smocking Gun” (vrij vertaald: “het ultieme bewijsstuk”) was tot tweemaal toe verkeerd geschreven, juist is namelijk ‘smoking gun’. Dat leverde de president alom hoongelach op: ‘smocking’ is namelijk een soort borduurwerk.

Art teachers should be equipped with smocking guns. — Josh Comers (@joshcomers) 10 december 2018

Why would Trump use "Smocking Gun," capitalized as to draw even more attention to it?



Because he is MOCKING the Democrats for having no smoking gun.



Consider yourselves #smocked Democrats. — Bill Mitchell (@mitchellvii) 10 december 2018

Today in Spellcheck Can't Save You:



'Smocking' is a type of embroidery made of many small folds sewn into place. https://t.co/3wbxPG24ne — Merriam-Webster (@MerriamWebster) 10 december 2018

Trump was eerder al eens het mikpunt van spot, toen hij in mei 2017 uit het niets het woord ‘covfefe’ tweette. Daarop zocht Twitter zich dagenlang suf naar een mogelijke verklaring. Trump kon er zelf blijkbaar nog om lachen, en maakte het mysterie vervolgens nog wat groter met het bericht “Wie ontdekt de echte betekenis van ‘covfefe’??? Geniet ervan!”