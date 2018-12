Parochianen niet te spreken over 'lesbische' kerststal: "We zetten dit zo snel mogelijk recht"

Leuven - De kerststal van Wijgmaal werd op de sociale media bestempeld als ‘lesbisch’, omdat het Jezusbeeldje vergezeld wordt door vier Mariabeeldjes, zonder enig spoor van Jozef, de herders, ezel of os.

“We weten niet precies wat er gebeurd is, maar we zullen deze situatie zo snel mogelijk rechtzetten”, garandeert Dirk Vansina (CD&V), schepen van Feestelijkheden. Hij vermoedt dat de technische dienst niet met een statement naar buiten wilde komen, maar dat er sprake is van een vergissing. De buurtbewoners zien er de grap van in, maar de parochianen willen snel een aanpassing.