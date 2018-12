Scheidsrechterbaas Verbist is formeel: Charleroi verdiende een tweede strafschop op Anderlecht

Scheidsrechterbaas Johan Verbist analyseerde naar gewoonte op dinsdag de VAR-fases van het voorbije weekend. Charleroi verdiende een tweede strafschop tegen Anderlecht, verwees hij naar de fase met Landry Dimata.

Charleroi scoorde afgelopen zondag de gelijkmaker op en tegen Anderlecht in de slotfase van de wedstrijd nadat een kopbal tegen de arm van Anderlecht-verdediger Bornauw terechtkwam. Een terechte strafschop en Charleroi had al eerder een penalty verdiend, aldus Verbist. Daarvoor gaat hij terug naar de zestiende minuut van de eerste helft. “Een vrije trap belandt in de tweede zone waar Dorian Dessoleil hem terug naar het centrum kopt. Voor hem staat echter Landry Dimata die zich onnatuurlijk breed maakt en zo de bal tegen de bovenarm krijgt. De scheidsrechter laat doorspelen en ook de VAR komt niet tussen. Hier had de VAR de scheidsrechter naar het scherm moeten roepen voor handspel. Strafschop was hier de correcte beslissing.”

Trossard verdiende geen penalty

Verbist nam ook enkele andere fases onder de loep. Zo was er de handsbal van Kortrijk-verdediger Kumordzi op het veld van Genk. Verbist: “Leandro Trossard komt in het strafschopgebied en trapt een voorzet. De bal komt tegen de rechterarm van Bernard Kumordzi. De scheidsrechter laat doorspelen maar de VAR roept hem toch naar het scherm. Gezien de korte afstand, de bijna natuurlijke positie van de arm en het feit dat er geen beweging is van de arm naar de bal had de VAR hier nooit moeten tussenkomen.”

Terecht rood Poulain

Ook Beveren - Club Brugge verdiende extra-aandacht, vooral de strafschopfase en bijhorende rode kaart van Benoit Poulain. Verbist: “Valtteri Moren kopt van dichtbij op doel. Benoît Poulain houdt de bal met de arm tegen. De scheidsrechter fluit terecht voor strafschop en geeft een gele kaart. Na overleg met de VAR gaat hij naar de beelden kijken om vast te stellen dat de bal rechtstreeks in doel gaat en Benoît Poulain hier dus een open doelkans verijdelt. De rode kaart is dan ook een terechte beslissing.”