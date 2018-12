Gollem steekt de draak met Britse premier Theresa May

Stemacteur Andy Serkis die Gollem speelt in Lord of the Rings maakte deze video als onderdeel van een campagne waarin werd opgeroepen tot een ‘Peoples Vote’ over de laatste Brexit-deal. Hij poste de video op Twitter met het onderschrift: “We zitten in een vervelende puinhoop mijn dierbare ... en er is maar één uitweg ... . We willen het. We hebben het nodig! “