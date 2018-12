Vlaams Belang verwacht donderdag al beslissing Raad van State over VN-pact

Brussel - De Vlaams Belang-Kamerfractie heeft zonet een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State waarin ze vraagt om de regeringsbeslissing om het VN-pact in Marrakech te onderschrijven, te schorsen. De partij verwacht donderdag al een beslissing. “Het lot van de regering ligt nu deels in handen van de Raad van State.”

Vlaams Belang-Kamerleden Filip Dewinter, Barbara Pas en Jan Penris gaven dinsdagochtend een vordering tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid af bij de Raad van State in Brussel. De extreemrechtse partij vraagt om de beslissing van de regering om het VN-migratiepact in Marrakech bij monde van premier Charles Michel te gaan ondersteunen, te schorsen.

Volgens Vlaams Belang heeft de regering tijdens het proces verschillende keren de grondwet geschonden. Zo is het principe van de consensus in de besluitvorming van de ministerraad niet gerespecteerd. Bovendien is de huidige regering er één in lopende zaken, betoogt Dewinter, en zo’n regering mag geen internationale akkoorden goedkeuren. Vlaams Belang vindt ook dat de persvrijheid en vrije meningsuiting zijn geschonden.

De partij verwacht en “rekent erop” dat de Raad van State de zaak morgen/woensdag behandelt in een zitting, en donderdag al een uitspraak doet. “Als die beslissing voor ons positief is, zullen we ook de nietigverklaring van de goedkeuring van het Marrakech-pact vragen”, zegt Dewinter. Hij maakt zich sterk dat de procedure niet louter symbolisch is, maar “zeker kans op slagen” heeft, en dat nog voor het VN-migratiepact officieel moet ondertekend worden in New York op 19 december.

Dewinter had ook nog een boodschap voor N-VA in petto. Die partij verliet afgelopen weekend de regering uit onvrede met het VN-pact, maar “vergist zich nu van strijd”, klinkt het. “Terwijl N-VA en de andere partijen bezig zijn met naar de eigen navel te staren en zich focussen op de legitimiteit van Michel II, focussen wij op het VN-migratiepact. We kunnen het tot nog tot 19 december tegenhouden. Voor ons gaat het niet over de val van de regering, maar over de val van het pact.”

De partij roept N-VA op om bij een eventuele vertrouwensstemming in het parlement het vertrouwen “onder geen enkel beding” te schenken aan de oranje-blauwe coalitie, of om zelf een motie van wantrouwen in te dienen tegen de regering. “Als N-VA echt tegen het pact is, dan moeten ze consequent zijn. N-VA kan het pact tegenhouden”, zegt Dewinter.

Het liefst van al ziet Vlaams Belang snel vervroegde verkiezingen. Wat Dewinter betreft, mogen die gerust een “referendum over het VN-migratiepact” worden. “Dan zullen we zien dat hiervoor geen draagvlak bestaat bij de bevolking. Wij zijn niet bang van verkiezingen.”