In het Britse House of Commons gaat het er vaak - op z’n zachtst gezegd - geanimeerd aan toe. Maandag nam Lloyd Russell-Moyle de ceremoniële scepter weg om zijn ongenoegen over het uitstellen van de stemming over de Brexit-deal te uiten. Die scepter staat symbool voor de koninklijke autoriteit die het Huis krijgt. De parlementsleden reageerden woedend op de actie van hun collega.