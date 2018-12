Kortemark - Bij een ongeval in Kortemark met de aanhangwagen van een tractor is een woning zwaar beschadigd geraakt.

De aanhangwagen, waarin voor 8.000 kg aan wortelen zat, kantelde in de Vijfhoekstraat en ramde daarbij een huis. Een van de muren van het huis is daarop ingestort. Het huis is momenteel onbewoonbaar. Honderden wortelen liggen tot ver in de woning.

De bewoonster van het huis was recent naar een serviceflat verhuisd.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

Foto: bfs

