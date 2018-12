Tandarts die patiënten aanrandde vrij onder voorwaarden, maar mag geen vrouwen behandelen

/ Damme - Een 35-jarige West-Vlaamse tandarts is vrij onder voorwaarden. Hij zat in de cel op verdenking van aanranding. Hij zou vrouwen betast hebben terwijl ze in zijn tandartsstoel. De opvallendste voorwaarde: hij mag geen vrouwelijke patiënten behandelen. Dat meldt zijn advocaat Tobias Valcke.

De jonge tandarts (35) is vrij onder voorwaarden. Hij kreeg van de raadkamer een opvallende voorwaarde: hij mag voorlopig geen vrouwelijke patiënten meer behandelen.

Volgens de verklaringen van zijn slachtoffers zou hij misbruik hebben gemaakt van zijn positie als tandarts toen ze bij hem in de stoel lagen. Verschillende vrouwen stapten naar de politie omdat hij hen op een ongeoorloofde manier had aangeraakt. De politie registreerde intussen al een tiental klachten. De eerste klacht dateert van 2016, de laatste van mei 2017. “Hij wreef over mijn borsten en mijn vagina terwijl ik in zijn stoel lag”, aldus een slachtoffer. Sommige andere vrouwen spreken over “vreemde aanrakingen” terwijl hij in hun mond aan het kijken was.

Hij geeft toe dat hij dingen deed die niet thuis hoorden in een tandartsenpraktijk. En dat hij daarbij af en toe over de schreef ging. Recent zijn nog nieuwe meldingen binnen gekomen van oudere klachten. Om die raden kwam het onderzoek in een stroomversnelling.

Intussen graven de speurders verder. Zij willen nu nagaan of de tandarts mogelijk nog andere slachtoffers heeft gemaakt. Want de kans bestaat dat die niet allemaal naar de politie zijn gestapt.

Erkenning intrekken

Bij het Verbond der Vlaamse Tandartsen hebben ze geen weet van een klacht. De beroepsvereniging heeft een ethische commissie die zich in dergelijke zaken over de beschuldigingen moet buigen. “Maar in de tientallen jaren dat ik voorzitter ben, kreeg ik nog maar drie gelijkaardige klachten binnen”, zegt André Mestrum. “Bij klachten wordt nagegaan of de veiligheid van de patiënten wel gegarandeerd kan worden. In dit geval is dat ­terecht onduidelijk en kan iemands erkenning tijdelijk ingetrokken worden.”