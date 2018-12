Dit zijn de ‘Time People of the Year’: Jamal Khashoggi en andere “bewakers van de waarheid”

De vermoorde Saudische journalist Jamal Khashoggi en andere journalisten die gevangen genomen of gedood werden, zijn voor het Amerikaanse Time Magazine de Personen van het Jaar 2018.

De zogenaamde ‘Guardians’ die nobel strijden in wat Time een ‘War on Truth’ noemt zijn volgens het toonaangevende magazine ‘People of The Year’. Het zijn allemaal journalisten die het afgelopen jaar gevangen werden genomen of gedood zijn.

De bekendste onder hen is de vermoorde Washington Post-columnist Jamal Khasshogi. In de Amerikaanse krant liet hij zich regelmatig uiterst kritisch uit over zijn thuisland Saudi-Arabië en de Saudische koninklijke familie. Hij werd omgebracht in het Saudische consulaat in de Turkse hoofdstad Istanboel. Intussen heeft Saudi-Arabië toegegeven dat het de moord op Khashoggi plande, het doodseskader zou direct gelinkt kunnen worden aan de kroonprins,Mohammad bin Salman.

Andere gedode of gedetineerde journalisten

Hij deelt de eer met andere journalisten: de Filipijnse Maria Ressa, de gedetineerde Myanmarese journalisten van persbureau Reuters Wa Lone en Kyaw Soe Oo, en de redactie van het plaatselijke Amerikaanse dagblad Capital Gazette. Daarvan zijn vijf verslaggevers omgekomen bij een aanval op 28 juni in Annapolis, in de staat Maryland.

Vorig jaar waren de vrouwen achter de #MeToo-beweging voor Time Persoon van het Jaar.