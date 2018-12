Studentenclub Reuzegom ontbonden na tragische dood van schacht tijdens uit de hand gelopen doop

Leuven - De omstreden Leuvense studentenclub Reuzegom heeft zichzelf ontbonden. Dat meldt VTM. Vorige week kwam een van de schachten (20) om tijdens een uit de hand gelopen studentendoop. Eerder werd de erkenning van de club al ingetrokken.

De beruchte en omstreden studentenclub Reuzegom houdt op met bestaan. Eerder haalde de club haar website offline en wiste ze alle sporen op sociale media. Het bestuur en andere leden zijn al een tijdje van de radar, maar nu hebben de leden de club ontbonden.

Vorige week kwam Sanda D., een twintigjarige ­ingenieursstudent, om het leven na een uit de hand gelopen studentendoop. De ‘dopers’ worden vervolgd voor opzettelijk toedienen van een schadelijke stof én onopzettelijke doding.

LEES MEER. Een vuil clubje voor chique studenten: ex-leden doen boekje open over Reuzegom (+)

Sanda belandde in een coma nadat hij grote hoeveelheden vissaus of -olie moest drinken. De student is vrijdagavond overleden. De rector van de KU Leuven, Luc Sels, is naar eigen zeggen “zwaar geschokt” door de gebeurtenissen en spreekt van een “emotioneel dieptepunt” in zijn periode als rector.

Alle studentenclubs van Seniorenconvent ondertekenden charter KU Leuven

Alle studentenclubs die deel uitmaken van het Seniorenconvent hebben dinsdagnamiddag het vernieuwde, aangescherpte charter van de KU Leuven ondertekend.

De rector van KU Leuven, Luc Sels, ontbood dinsdagnamiddag om 14 uur de Leuvense studentenclubs om duidelijke afspraken te maken over de studentendopen. De aanleiding is de dood van een student vorige week tijdens een doop van studentenclub Reuzegom.

Sels eiste dat alle studentenclubs het charter voor studentendopen, dat de universiteit in 2013 heeft opgesteld in samenwerking met de studentenorganisatie LOKO, zouden ondertekenen. Alle studentenclubs hebben dat dinsdagnamiddag effectief gedaan.