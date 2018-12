Antwerpse politie onderschept inbreker die te voet wegvlucht … door tunnel

Antwerpen - De Antwerpse politie heeft maandagnacht twee inbrekers te voet achtervolgd. Eén verdachte trachtte te ontkomen via de Waaslandtunnel maar werd uiteindelijk ingerekend.

De politie werd omstreeks 3.30 uur opgeroepen aan het Hessenstraatje, waar iemand met een paal een raam aan diggelen zou hebben geslagen om in te breken in een pand. Er werden meteen enkele ploegen uitgestuurd om de verdachte te vatten. De eerste teams vonden niemand aan het gebouw, maar op het kruispunt van de Stijfselstraat met de Ankerrui kon een ander team een 24-jarige man tegenhouden terwijl hij wegliep.

Een andere patrouille kreeg dan weer een melding binnen van de inbreker die aan de persoonsomschrijvingen voldeed. Zij rukten uit naar het Hessenstraatje om de man op te pakken, maar die sloeg meteen op de vlucht. Te voet zette de politie de achtervolging in, eerst in de richting van Hessenplein en nadien in de richting van de Italïelei. De verdachte vond er niets beters op over de stenen balustrade te klimmen aan de Ankerrui en in de Waaslandtunnel te springen. De 30-jarige man werd uiteindelijk zo’n vijftig meter in de tunnel overmeesterd en gearresteerd. Beide verdachten werden overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.