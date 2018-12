OVERZICHT. Zoveel fietsongevallen gebeuren er in jouw gemeente

In Waasmunster werd een 72-jarige fietsster dodelijk gegrepen door een auto in 2013. Foto: Sebastian Steveniers

In heel België gebeurden vorig jaar iedere dag 24 ongevallen waarbij een fietser gewond raakte. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Statbel. In grootsteden Antwerpen en Gent vonden de meeste ongevallen plaats. In Geetbets, Bever en Linkebeek het minst: in een heel jaar gebeurde daar geen enkel ongeval waarbij een fietser gewond raakte. Ontdek hier hoeveel ongevallen er gebeurden in jouw gemeente.

Lees verder onder de kaart

Antwerpen is ook de dodelijkste gemeente voor fietsers. In 2017 kwamen in die stad vijf fietsers om het leven. Maar relatief gezien zijn het niet de grootsteden, maar de plattelandsgemeenten waar de kans op een ongeval met gewonden het grootst is. In Eeklo vielen in 2017 namelijk 29 gewonden per tienduizend inwoners. In Antwerpen waren dat er 'slechts' 17. Dinsdag raakte bekend dat de eerste negen maanden van 2018 nog dodelijker waren dan 2017

LEES OOK: Dodelijke zomer voor fietsers in Vlaanderen: einde van positieve trend