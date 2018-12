Margriet Hermans over haar verkrachting: “Volgens mijn moeder had ik het zelf uitgelokt”

Margriet Hermans (64) werd als jonge vrouw verkracht door een Spaanse taxichauffeur. Dat vertelt de zangeres vanavond in ‘Die Huis’. Ze praat ook openhartig over haar keuze om bewust ongehuwd moeder te zijn.

De bulderlach is het handelsmerk van Margriet Hermans. Zangeres, presentatrice, parlementslid, al dan niet voormalig. Hermans leefde vroeger verre van gezond. Ze werd in 2000 geopereerd, er werd “vijf meter darm” weggenomen en ze zakte van 148 naar 74 kilo. Het was van moeten, want “anders had ik vandaag in een rolstoel gezeten of mezelf dood gegeten”.

Toch heeft ze nog altijd twijfels bij die operatie. “Soms denk ik: Verdomme, ik voel me niet goed, ik heb geen energie.” En ze zegt dat de stap naar een operatie sneller was gezet omdat ze een vrouw is: “Mijn leven zou veel gemakkelijker zijn geweest als man. Een dikke man is gezellig, een dikke vrouw is dom.”

Oude stempel

In Die Huis gaat Hermans ook terug naar haar jeugd, en vertelt ze hoe ze als jonge vrouw werd verkracht. “Nooit gedacht dat ik daar het slachtoffer van zou zijn.” Ze was met een vriendin in Spanje. In Cordoba verloren ze elkaar uit het oog: “We waren naïef en dom, we wisten de naam van het hotel niet meer, we waren elkaar kwijt. Ik kende alleen nog de weg naar het hotel, dus dacht ik: Ik ga een taxi pakken. Die vent had ­direct begrepen dat ik van toeten of blazen wist. Hij bracht me naar een veld waar ik zeker niet weg kon. En ja, dan heeft-ie het gedaan. Mijn moeder zei: ge zult dat zelf wel uitgelokt hebben. Die was opgevoed met de oude stempel, maar ik zei toch: Allez mama, al liep ik in mijn blootje, dan moet je dat nog niet doen. Maar ze begreep dat niet.”

Aan de verkrachting hield Hermans opmerkelijk genoeg geen trauma over. De depressies die ze kreeg, waren veeleer het gevolg van haar carrière, die aanvankelijk de verkeerde richting uitging. Dat viel haar zo zwaar dat ze op twee momenten probeerde uit het leven te stappen.

Hermans praat ook over haar keuze om bewust ongehuwd moeder te zijn. Ze ging op zoek naar een man die haar een kind kon schenken. “Via een schotje, niet via een potje.” De zangeres geeft toe dat “driekwart van de mannen gillend wegliep”, maar dat twee kandidaten overbleven. Die leverden allebei een bijdrage. “Die wisten dat niet van elkaar. Ja, nu wel dus.”

