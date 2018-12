Critici twijfelen aan authenticiteit foto van Deens koppel dat naakt poseerde op Grote Piramide

De Deense fotograaf die verontwaardiging in Egypte veroorzaakte nadat hij kennelijk seks had gehad op de top van de Grote Piramide, wordt er van beschuldigd de foto in scene gezet te hebben. Adreas Hvid wordt door de Egyptische autoriteiten onderzocht voor het schenden van de openbare zedelijkheid in een land waar popsterren vaak bestraft worden voor het dragen van onthullende kleding. Er werden vragen gesteld over de authenticiteit van het beeld dat hij online plaatste nadat critici erop wezen dat het te helder lijkt om ’s nachts te worden genomen.