Gewapende man verschanst zich in woning, maar geeft zich zonder weerstand over

Horebeke - In het Oost-Vlaamse Horebeke heeft een politieactie plaatsgevonden nadat een ‘gewapende’ man zich in een woning verschanst had. Het bleek om een labiele man te gaan, hij heeft zich zonder enige weerstand overgegeven aan de politie.

Er werd alarm geslagen nadat de man zich op straat vertoonde met zijn wapen. De lokale politie kwam ter plaatse, maar tegen dan had de man zich in zijn huis verschanst. De straat werd afgesloten en een speciaal interventieteam uit Brussel rukte uit.

Intussen heeft de man zich zonder enige weerstand overgegeven. Wat de man bezielde is niet geweten. Het zou om een alleenstaande, labiele man gaan. Over zijn motief is niets bekend.