Thierry Henry legt er de zweep op bij Monaco en dat heeft deze 17-jarige speler geweten

AS Monaco is Europees uitgeschakeld maar moet dinsdag nog wel aan de bak tegen Borussia Dortmund. En die wedstrijd neemt trainer Thierry Henry ondanks alles serieus. Vraag dat maar aan Benoît Badiashile. De 17-jarige verdediger verliet de persconferentie zonder zijn stoel onder tafel te schuiven. Tot ongenoegen van Henry, die zijn speler bijna vermoordde met zijn blik.

Theirry Henry's death stare ??



He won't stand for bad manners from any of his team... pic.twitter.com/g31CqtU59c