Grijpt de Kamer de macht nu de regering vleugellam is? “De markt is open, partijen kunnen weer vrij onderhandelen”

Groen heeft als eerste oppositiepartij een concreet voorstel op tafel gelegd om de ‘nieuwe’ regering Michel onder druk te zetten: een resolutie om de klimaatambities van ons land fors op te voeren. De partij ziet haar kans schoon om, nu N-VA niet meer in de meerderheid zit, dossiers op tafel te leggen die voorheen nooit goedgekeurd zouden worden. Zal die strategie ook haar vruchten afwerpen, of is het een maat voor niets? “De markt is open, alle partijen kunnen weer onderhandelen”, zegt politicoloog Carl Devos.