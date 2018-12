Kingsley Coman denkt, ondanks zijn uniek palmares, op zijn 22ste aan voetbalpensioen: “Genoeg is genoeg”

Prijzen pakken, is alles wat Kingsley Coman doet. De Fransman van Bayern heeft op zijn 22ste al een rijk gevuld palmares. En toch is er een schaduwzijde aan zijn succes.

Twee keer Frans kampioen met PSG (2013-2014), twee keer Italiaans kampioen met Juventus (2015-2016) en drie keer Duits kampioen met Bayern München (2016-2017-2018). Jawel, Coman won de voorbije zes seizoenen telkens een landstitel en dat bij drie ploegen. In 2016 werd hij dus zelfs twee keer kampioen, met Juventus en Bayern (dat hem huurde).

Om nog maar te zwijgen over de Franse supercup, Italiaanse supercup, Duitse supercup (3x), Franse ligabeker en Italiaanse beker op zijn palmares...

En toch gaat het momenteel niet zo goed met de Franse flankaanvaller. Coman speelde dit seizoen nog maar vijf wedstrijden. Hij miste een lange periode door een gescheurde enkelband, dezelfde blessure die hem aan het eind van vorig seizoen ook al een tijdje aan de kant hield. Ook het seizoen voordien lag Coman een tijdje in de lappenmand met enkel- en knieproblemen. Goed voor slechts 43 Bundesliga-optredens op zijn teller sinds de zomer van 2016.

En dat is Coman beu. “Het was een zeer moeilijk jaar”, vertelde de Fransman aan TF1. “Toen ik weer geblesseerd raakte, stortte mijn wereld in. Ik hoop dat ik niet nog eens moet doormaken wat ik doorgemaakt heb. Genoeg is genoeg. Ik accepteer geen derde operatie. Dat zou betekenen dat mijn voet gewoon niet gemaakt is voor dit niveau. Dan ga ik een ander leven leiden, eentje in de anonimiteit.”