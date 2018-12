COLUMN. “Niemand zou zich blind mogen laten opjutten door de verkeerde leraar”

Ze heette Cindy, zei de leraar. Ze had een andere nationaliteit en ging door een moeilijke periode: haar ouders waren net uit elkaar. Daarom was ze naar ons land verhuisd en kwam ze naar onze klas, vier maanden nadat het schooljaar van start was gegaan. Samen konden wij Cindy een warm welkom bezorgen, vond de leraar. Haar in de groep opnemen. Hijzelf zou erop toezien dat ze alle lessen inhaalde zodat ze de klas niet afremde in hun leerproces. Zo geschiedde. Cindy werd mijn vriendin. Ze werkte hard en maakte al snel deel uit van de klas. Haar nationaliteit viel ons niet op – op de een of andere manier waren we allemaal een beetje anders en daarin gelijk.