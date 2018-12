Indonesische dorpelingen vangen enorme python van acht meter

Indonesische dorpelingen hebben een enorme python van acht meter gevangen, toen hij een van hen in een dodelijke wurggreep hield. De dorpelingen dachten aanvankelijk dat de slang, die op de oevers van een rivier lag, gewoon een oude boomstam was, voordat het serpent een van hen plots aanviel.

Op videobeelden van eind november is te zien hoe de man probeert uit de dodelijke wurggreep te raken, terwijl zijn kompanen hem trachten te bevrijden. De beelden van dorpeling Ronal Efendi Coto gingen viraal en werden al meer dan een miljoen keer bekeken. Met de nodige hulp van een lokale dierentuin kon de slang in een kooi gestoken worden en overgebracht worden naar Pucuang Anam, een dorp op het eiland Sumatra. De lokale zoo heeft geen plaats maar, zodat het dier voorlopig een attractie wordt in het dorp.

De python is wereldwijd een van de grootste slangen, maar wordt zelden langer dan zeven meter. Een jonge Indonesische werd op Celebes in juni levenloos aangetroffen in een enorme python, die gevangen werd in de omgeving waar de vrouw verdwenen was toen ze bezig was in haar moestuin.