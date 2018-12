Elf gewonden bij relletjes en brand in Duitse vluchtelingencentrum

Bij relletjes en een brand in een Duits “ankercentrum” voor vluchtelingen zijn elf mensen gewond geraakt en meerdere arrestaties verricht.

Volgens de politie hebben bewoners van het centrum in het Beierse Bamberg dinsdagmorgen veiligheidsmensen aangevallen en zich dan in een gebouw gebarricadeerd. De eerst aangekomen politiemensen werden meteen met straatstenen en andere voorwerpen bekogeld. Talrijke andere wetsdienaars kwamen als versterking aan.

Intussen was in een woning in het gebouw brand uitgebroken, waarop de bewoners het terrein verlieten.

De politie nam acht verdachten, Eritreeërs, in voorlopige hechtenis. Tegen hen loopt een onderzoek naar zware huisvredebreuk, zware brandstichting en andere misdrijven.

Negen mensen hadden wegens vergiftigingsverschijnselen vanwege de rook behandeling nodig. Een politieagent raakte licht gewond na door een projectiel te zijn getroffen, ook één van de verdachte bewoners liep lichte verwondingen op.

Begin augustus zijn in Beieren zeven transitcentra of eerste opvangcentra in zogenaamde ankercentra omgevormd. Zij moeten de asielprocedure van vluchtelingen, die geen verblijfsrecht hebben, versnellen.

In Bamberg is er plaats voor 3.400 mensen. Volgens de politie vertoeven er momenteel ongeveer 1.250 asielzoekers.