Afgang in de competitie? Europese tegenstander van Anderlecht krijgt “busstraf” van 5,5 uur

Het is crisis bij Fenerbahçe. De Turkse topclub staat momenteel op een degradatieplaats in de Süper Lig en zette coach Phillip Cocu al na amper vijftien wedstrijden op straat. Maar interim Erwin Koeman vergaat het niet veel beter...

Fenerbahçe verloor afgelopen weekend met 3-0 van Akhisar Belediyespor (Europees tegenstander van Standard), vorig jaar nog bekerwinnaar maar zelf ook in moeilijkheden dit seizoen. Een regelrechte afgang dus voor de 19-voudige landskampioen en dat was niet naar de zin van Ali Koç.

Die nam meteen maatregelen. De terugvlucht naar Istanboel werd afgeblazen en de selectie werd op een bus gezet voor een tocht van liefst 5,5 uur. De Europese tegenstander van Anderlecht lijkt zo richting een derde trainer te evolueren op amper enkele maanden tijd.

“Ik kijk altijd positief naar situaties, maar het is nu erg moeilijk voor ons om te winnen”, reageerde Koeman. “De uitslag is een schok voor onze spelers, het is tragisch. Ze hebben te veel wedstrijden gespeeld en zijn moe, maar doen er alles aan in het veld. Maar als je geen wedstrijden meer wint, wordt dat ook moeilijk. Ik zeg niets over mijn toekomst. De club zal een besluit nemen over deze situatie.”