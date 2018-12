VTM Nieuws biedt excuses aan na verhitte discussie met Theo Francken: “U haalt alles door elkaar”

De gemoederen liepen maandagavond hoog op in de studio van VTM Nieuws. Stef Wauters en oud-staatssecretaris Theo Francken (N-VA) kregen het aan de stok over een passage in Franckens boek. Het nieuwsanker haalde echter twee onderwerpen door elkaar, waarna VTM dinsdag met een rectificatie kwam.

“U schreef in uw boek, dat uitkwam voor de verkiezing: Dat pact zal niet bindend zijn, hoogstens een wollige tekst”, zei Wauters. “Nee. Dat is niet waar”, beet Francken terug, waarna de twee over en weer hun gelijk probeerden te halen.

De bitse confrontatie eindigde met een verduidelijking van Francken: “U haalt alles door elkaar. De verklaring van Marrakech, getekend in mei in de Afrikaanse conferentiehoofdstad Marrekech, gaat over het Rabat-proces. Dat is een samenwerking tussen Europese en Afrikaanse lidstaten over terugkeer (...) laten we niet alles op een hoopje gooien.”

“Wij willen dat bij deze graag rechtzetten”

VTM Nieuws erkende dinsdag de vergissing en kwam met een rectificatie. “In ons studiogesprek van gisteravond met Theo Francken verwees Stef naar een passage in het boek van Theo Francken Continent Zonder Grens over Marrakech op pagina 226. Op die pagina staat letterlijk: ‘Dat maakt dat akkoorden sluiten via fluwelen diplomatie, zoals nagestreefd op de EU-Afrika-toppen in Cotonou, Valetta en recent ook Marrakech, een quasi onmogelijke oefening is. Er zal weliswaar een wollige tekst op papier gezet kunnen worden maar die zal niet bindend zijn (…).’”

“Theo Francken wees erop dat het in deze passage gaat over de ‘Verklaring van Marrakech die is aangenomen in mei’ en niet om het zogenaamde ‘Compact van Marrakech’, waar op dit moment zoveel over te doen is. Wij willen dat bij deze graag rechtzetten.”

Francken reageert kort maar krachtig op Twitter: “Grande.”