Twee kosmonauten begonnen aan controversiële ruimtewandeling: was lek in ISS sabotage?

Brussel - Twee Russische opvarenden van het Internationaal Ruimtestation ISS zijn dinsdag aan een ruimtewandeling begonnen. De wandeling zal zes uur duren. Ze moeten de oorzaak opsporen van een lek in een aan het complex hangende Sojoez-capsule. Het uitje geldt als controversieel.

In augustus viel door een lek even wat druk weg in het ISS tengevolge van een gaatje in de wand van de Sojoez MS-09 capsule die voor bemand transport naar en van het ISS zorgt. Het twee millimeter groot gaatje werd snel gedicht en de druk bleef ondertussen stabiel.

Maar hoe dat gaatje er is gekomen is nog onduidelijk. De denkpistes variëren van een inslag van iets over een fabricagefout tot sabotage, zelfs aan boord.

Oleg Kononenko en Sergej Prokopjev zijn aldus om 16.59 uur Belgische tijd een ruimtewandeling gestart om stalen te nemen van eventuele residu’s en digitale opnames, zegt het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA. Volgens het gezaghebbende russianspaceweb.com zullen zij (met een mes) ook snijden in de zachte thermische bedekking en in het aluminium meteorietenschild. Daarna brengen zij nieuwe thermische bescherming aan.

Ter voorbereiding op de riskante en complexe taak - het snijden in de wand - zijn op de grond simulaties verricht. De kosmonauten zullen ook wetenschappelijke experimenten op de Russische Rassvet-module verwijderen. Prokopjev is aan zijn eerste ruimtewandeling toe, veteraan Kononenko zijn derde.

Prokopjev, de Amerikaanse Serena Aunon-Chancellor en de Duitse gezagvoerder Alexander Gerst vliegen op 20 december weer naar huis. Mét de bewuste Sojoez MS-09.