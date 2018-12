Nederlandse dierentuin in rouw na overlijden van drie leeuwenwelpjes: “Mama weet niet wat ze met hen aan moet”

In de Rotterdamse zoo Diergaarde Blijdorp beviel een Aziatische leeuwin in de nacht van maandag op dinsdag van drie welpjes. De vreugde over de jonge dieren mocht echter niet lang duren: kort na de geboorte overleden de diertjes.

Blijdorp had geen idee dat de 12-jarige leeuwin Bente zwanger was, zegt een woordvoerder tegen de lokale omroep RTV Rijnmond. Bij Aziatische leeuwen is het namelijk moeilijk te zien of een vrouwtje in verwachting is. “Op de onderbuik hebben ze een huidplooi. Daardoor is nog moeilijker dan bij gewone leeuwen te zien of een leeuwin drachtig is. We wisten dus niet dat Bente zou gaan bevallen.”

Maar lang mocht de verrassing niet duren. Kort na de geboorte sloeg het noodlot toe en overleden de drie welpjes. “We waren niet bij de bevalling, dus weten niet precies wat er gebeurd is. Maar Bente is niet zo’n goede moeder”, aldus de woordvoerder nog. “Ze weet niet goed wat ze met haar jongen aan moet. Eerdere nestjes waren ook niet succesvol grootgebracht.”

Goed nieuws

Bij de Rotterdamse zoo is er wel goed nieuws over andere leeuwenwelpjes. De drie jongen die in augustus werden geboren, mochten dinsdag voor het eerst kennismaken met hun vader Aapel. “Moeder Lalana hield ze heel goed in de gaten en zorgde dat ze niet te dicht bij vader kwamen. Maar alles ging goed, we volgen ze met webcams.”