Yaya Touré vertrekt al na drie maanden bij Olympiakos: wat nu voor de Ivoriaan die nog bij Beveren speelde?

De Griekse topclub Olympiakos Piraeus heeft, in onderling overleg, het contract van de Ivoriaanse middenvelder Yaya touré ontbonden. Zo maakt de club bekend op haar website. De 35-jarige ervaren middenvelder was nog maar drie maanden aan de slag in Griekenland.

“We hebben in overleg onze samenwerking beëindigd. Yaya is en blijft een belangrijk lid van de Olympiakos-familie en een onderdeel van onze geschiedenis. Hij vertrekt als een vriend en onze deuren zullen altijd open blijven voor hem”, klinkt het in het afscheidsbericht op de website van de club.

Yaya Touré tekende in september pas een contract bij Olympiakos, nadat hij er eerder al speelde in 2005-2006. In november tweette de Ivoriaan nog dat hij prijzen wou pakken met Olympiakos. “Ik ben teruggekomen voor de fans. Onze band is speciaal”, klonk het bij Touré. De voorbije drie maanden viel Touré echter helemaal uit de gratie bij de Portugese coach Pedro Martins.

De prijzenkast van de 102-voudige Ivoriaanse international is de laatste 15 jaar goed gevuld geraakt. Hij werd 4 keer op rij verkozen tot Afrikaans voetballer van het jaar (2011-2014). Met Barcelona won Touré in 2009 de Champions League en tweemaal de Spaanse landstitel, en in Engeland maakte hij bij Manchester City drie landstitels mee. Als international bij Ivoorkust won Touré in 2015 de Afrika Cup en nam hij deel aan drie wereldkampioenschappen.

De carrière van Touré startte in 2001 in België. Als één van de vele Ivorianen uit de academie van Jean-Marc Guillou, stond hij tot 2004 onder contract bij het toenmalige KSK Beveren.