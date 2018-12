Jonkies Club Brugge kloppen opnieuw groepswinnaar Atletico Madrid in de Youth League

De U19 van Club Brugge hebben dinsdagavond hun laatste wedstrijd in de Youth League - de Champions League voor U19-teams - verrassend met 3-1 gewonnen van Atletico Madrid. Ook in de heenmatch won Club van groepswinnaar Atletico, dat in al zijn overige wedstrijden drie punten pakte maar twee keer in het stof beet tegen blauw-zwart.

Na verlies in Dortmund op de vorige speeldag wisten de jonkies van Club Brugge dat ze al uitgeschakeld waren op het kampioenenbal voor U19-ploegen. Maar de West-Vlamingen gingen er met opgegeven hoofd uit: 3-1 tegen Atletico Madrid. Het eindigt zo de poulefase van de Youth League op de derde plaats met 7 punten. Dat zijn er twee meer dan Dortmund en drie minder dan Monaco. Atletico wint de groep met 12 punten.

Atletico Madrid was heer en meester in de eerste helft van de partij. Club Brugge kwam een paar keer goed weg, maar slikte op slag van rust toch de 0-1 van Del Campo. Maar na de rust kantelde de wedstrijd volledig. Dewolf verzilverde het overwicht met een rake kopbal na 63 minuten. Tien minuten voor het einde van de match knikte Schoonbaert de 2-1 binnen. In blessuretijd werd De Kuyffer neergehaald in de zestien meter. De 16-jarige Mathias De Wolf zette die feilloos om en kroonde zich met twee doelpunten tot Man van de Match.

Een mooie zege voor Club Brugge, dat het zonder sterkhouders Fadiga en Ngonge moest doen. Ngonge scoorde nog beide doelpunten in de heenmatch maar start vanavond om 21u allicht in de basis bij de grote jongens in de Champions League (volg LIVE).

De jongelingen van Club waren actief in het Champions League-spoor van de UEFA Youth League, terwijl de U19-ploeg van RSC Anderlecht in het spoor van de nationale kampioenen speelde. Paars-wit kon zich niet plaatsen voor een plaats in de barrages voor de achtste finales. De Brusselaars botsten in de laatste voorronde op Dynamo Kiev.