Rusthuisbewoonster (83) schuift uit en verdrinkt in beek

Beveren-Waas - Een 83-jarige rusthuisbewoonster is dinsdag verongelukt in de Melkader-gracht in Kallo. De vrouw was gaan wandelen met haar rollator en vermoedelijk uitgeschoven op de natte oever.

Buurtbewoners troffen om 13 uur het levenloze lichaam van rusthuisbewoonster Etienne V.N. (83) aan in de Melkader, een grote en diepe gracht die langs de Beverse Dijk in Kallo loopt. Op de plaats waar de vrouw werd gevonden was haar rollator op de berm blijven staan. De brandweer slaagde er snel in om de vrouw uit het water te halen maar kon alleen maar haar dood vaststellen.

Etienne V.N. woonde nog maar sinds een paar maanden in woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem, dat zich op een paar honderd meter van de plaats waar ze werd gevonden bevindt. De verdwijning van de vrouw, die voor haar verhuizing steeds in Beveren had gewoond, was nog maar kort daarvoor opgemerkt door het personeel van het woonzorgcentrum, nadat ze niet was komen opdagen voor het middagmaal.

“Ze was ‘s ochtends vanuit het woonzorgcentrum een wandeling gaan maken”, zegt OCMW-voorzitter Dirk Van Esbroeck (CD&V). “Dat deed ze wel vaker. Ze is blijkbaar tot aan de Melkader gegaan en daar in onduidelijke omstandigheden in het water terechtgekomen.”

De lokale politie Waasland-Noord en het parket van Dendermonde onderzoeken de zaak. Vermoed wordt dat de vrouw tijdens haar wandeling is uitgeschoven op de natte grasberm en zo in het water is beland. Door de hellingsgraad van de op bepaalde plaatsen met beton verstevigde oever is ze er daarna vermoedelijk niet meer in geslaagd om op eigen kracht terug naar boven te klauteren.