25 centimeter op één dag: timelapse toont hoe hard het sneeuwt in VS

Bij ons is er in de verste verte nog geen sprake van sneeuw, maar in het zuidwesten van Amerika is er maandag wel al heel wat sneeuw gevallen. Op één dag tijd was er een wit tapijt van maar liefst 25 centimeter te zien. Meer dan 380.000 mensen zitten bijgevolg zonder stroom, en er zijn ook honderden vluchten geannuleerd.