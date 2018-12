Wie stoot door: Napoli, PSG en/of Liverpool? Dit zijn de scenario’s in gekke Champions League-groep

Vele ogen zullen vanavond gericht zijn op Groep C van de Champions League. Daarin strijden nog drie clubs voor een ticket voor de achtste finales: Napoli, PSG en Liverpool.

De stand in Groep C is momenteel zo:

1. Napoli - 9 punten (doelsaldo +3)

2. PSG - 8 punten (doelsaldo +5)

3. Liverpool - 6 punten (doelsaldo +1)

4. Rode Ster - 4 punten (doelsaldo -9)

Rode Ster Belgrado is uitgeschakeld in de Champions League, maar kan mits winst thuis tegen PSG en een nederlaag van Liverpool tegen Napoli nog naar de Europa League. Maar met dat scenario houdt niet echt iemand rekening. De strijd om de tickets voor de achtste finales, daar wordt naar gekeken.

Napoli staat er op papier het beste voor. Het moet wel op bezoek op Anfield, maar heeft de meeste kans om door te stoten. Het onderlinge duel van PSG winnen ze (belangrijk bij gelijke punten) en de eerste wedstrijd tegen Liverpool wonnen ze thuis met 1-0.

Foto: EPA-EFE

Dries Mertens en co stoten door bij de volgende resultaten:

- een zege

- een gelijkspel

- een nederlaag en geen zege van PSG

- een nederlaag met één goal verschil waarbij het zelf scoort en een zege van PSG

Voor PSG, dat het onderling duel van Liverpool wint, liggen de kaarten eigenlijk vrij simpel:

- een zege

- een gelijkspel

- een nederlaag en Liverpool wint niet

Foto: EPA-EFE

Liverpool moet zelf winnen en/of rekenen op het andere resultaat:

- een 1-0-zege (Liverpool heeft dan meer gescoord dan Napoli)

- een zege met minstens twee doelpunten verschil

- een zege met één goal verschil die niet 1-0 is en PSG verliest

- een zege en PSG verliest