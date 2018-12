Colruyt kan weer klanten lokken na slecht start van boekjaar

Brussel - Supermarktgroep Colruyt heeft zijn marktaandeel in ons land in de eerste helft van het gebroken boekjaar opgetrokken tot 32,4 procent, tegen 31,9 procent een jaar geleden. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van de retailer uit Halle.

Colruyt zag de omzet in de eerste zes maanden van het boekjaar met 3 procent stijgen tot meer dan 4,5 miljard euro. Dat is conform de verwachtingen. Zonder de verkoop van de brandstoffen bedroeg de omzetstijging 2,3 procent.

Organische groei, inflatie van de verkoopprijzen en uitbreiding van de verkoopoppervlakte verklaren de omzetstijging in vergelijking met vorig jaar. De stijging komt er ondanks een negatief kalendereffect van ongeveer 2 procent door minder verkoopdagen.

Colruyt kon ook de brutowinstmarge optrekken tot 26,3 procent van de omzet, tegenover 25,7 procent een jaar eerder. Dat komt, aldus de groep, omdat de retailmarkt in ons land minder concurrentieel was dan in het eerste halfjaar een jaar geleden.

Dat resulteert in een stijging van de ebitda-winst (de winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) met ruim 10 procent tot 388 miljoen euro. Netto blijft daar 208 miljoen euro van over: een stijging met meer dan 15 procent.

De retailer herhaalt dinsdag zijn jaarprognose, dat de geconsolideerde nettowinst (exclusief eenmalige elementen) hoger zal liggen dan het vorige boekjaar. “Deze verwachting houdt rekening met de goede resultaten van de eerste jaarhelft en met een toename van de concurrentie in het tweede semester”, klinkt het.

De groep herhaalt tot slot nog eens dat de laagsteprijzenstrategie in de Colruyt-winkels “onder alle omstandigheden” behouden zal blijven. Dat kan gelezen worden als een impliciete verwijzing naar de geplande komst van de Nederlandse supermarktketen Jumbo naar België. Consumentenorganisatie Test Aankoop zei eerder dat die komst, verwacht in 2019, wel eens tot een nieuwe prijzenoorlog zou kunnen leiden.