Gesprek tussen Trump en Democraten loopt uit de hand: “Als we de muur niet krijgen, leg ik de overheid plat”

De sfeer was dinsdag ver te zoeken in het Witte Huis. Een informeel gesprek over de financiering van de grensmuur bij Mexico tussen president Donald Trump en twee kopstukken van de Democratische partij liep voor het oog van de camera’s helemaal uit de hand. Trump tierde en dreigde erop los. Of zoals één van zijn gesprekspartners het omschreef: “Het gesprek was een grote driftbui.”

In de oval office, het kantoor van de Amerikaanse president in het Witte Huis, stond dinsdag een belangrijk gesprek voor Trump op de planning. De Republikein had er een afspraak met Nancy Pelosi, partijleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, en haar evenknie in de Senaat, Chuck Schumer. Trump probeerde bij de politieke zwaargewichten de financiering voor de grensmuur, één van zijn grootste verkiezingsbeloftes, rond te krijgen. Maar het gesprek verliep alles behalve vlotjes.

(Lees verder onder de video)

Trump, vergezeld van vicepresident Mike Pence, ging meteen in de aanval en eiste de vijf miljard dollar die hij nodig heeft voor de grensmuur. De Democraten willen echter niet veel meer dan één miljard dollar vrijmaken voor het project. De geldkraan van de overheid gaat op 21 december dicht. Als er tegen die tijd geen overeenkomst is, dreigt er een zogeheten shutdown. Daarbij vallen tal van overheidsinstellingen, zoals musea en nationale parken maar ook diensten voor onderwijs en huisvesting, stil. Ambtenaren hoeven namelijk niet meer naar hun werk te komen.

“Trots om overheid lam te leggen”

Met die uitkomst lijkt de president geen probleem te hebben. “Als we niet krijgen wat we willen, zal ik de overheid lam leggen”, beet Trump Schumer en Pelosi toe. “Ik ben er trots op om de overheid lam te leggen voor veiligheid aan de grens”, klonk het verder.

Trump verweet de Democraten eerder op de dag “zover naar links te zijn gerukt, dat ze helemaal geen beveiliging aan de grens willen”.

In een statement lieten Pelosi en Schumer weten dat een shutdown desastreus kan zijn voor de VS. “De Republikeinen hebben de macht om de overheid draaiende te houden. Ons land kan, zeker in deze tijd van financiële onzekerheid, een Trump shutdown niet veroorloven.”

Opvallend is dat het verhitte gesprek zich voltrok voor een grote groep journalisten.