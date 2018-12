Voorzitter Europese Raad: “De Europese Unie wil Theresa May helpen. De vraag is hoe”

Brussel - De Europese Unie is wel degelijk bereid om de Britse premier Theresa May te helpen haar felbevochten brexit-akkoord door het parlement goedgekeurd te krijgen. “De vraag is alleen hoe.” Dat heeft Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk dinsdag gezegd na een gesprek met May in Brussel.

May onderneemt dinsdag en woensdag een mini-rondreis langs enkele Europese hoofdsteden. Ze is op zoek naar steun van haar collega-regeringsleiders om de goedkeuring van het brexit-akkoord te faciliteren. De voor vanavond (dinsdag) geplande stemming in het Lagerhuis liet ze maandag uitstellen omdat ze begreep dat ze er geen meerderheid voor kan vinden. De noodoplossing voor de Ierse grenskwestie (de ‘backstop’) is de grootste struikelsteen.

Hoe?

Over die regeling, die moet vermijden dat er ooit weer een harde grens komt op het Ierse eiland, maar ook over de andere onderdelen van de tekst kan niet opnieuw worden onderhandeld, zei Tusk maandag al. Maar dat betekent niet dat de Europese staatshoofden en regeringsleiders May geen handje willen toesteken. “Het is duidelijk dat de EU27 wil helpen. De vraag is alleen hoe”, tweette Tusk dinsdag na het bezoek van May. Het was een “openhartig” gesprek, aldus de Pool.

Eerder maakte Tusk al bekend dat de Europese leiders het op hun top van donderdag en vrijdag ook over de brexit zullen hebben. Het is maar de vraag of May met iets substantieels terug naar Londen zal kunnen keren. Het hoogst haalbare lijkt een aanvullende verklaring bij het akkoord te zijn die verduidelijkt dat het niet de bedoeling is dat de ‘backstop’ ooit geactiveerd wordt en dat hij, mocht hij toch in werking treden, per definitie tijdelijk is.

Intussen zit May samen met Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Ook Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier is voor dat gesprek mee aangeschoven. Eerder op de dag ging May al langs bij de Nederlandse premier Mark Rutte en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Woensdag gaat ze naar Dublin voor een onderhoud met de Ierse eerste minister Leo Varadkar.