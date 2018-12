Messoudi (Beerschot Wilrijk) ontsnapt aan schorsing voor elleboogje

Mohamed Messoudi houdt geen schorsing over aan zijn elleboogje richting KV Mechelen-speler Jules Van Cleemput. De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) riep de middenvelder van Beerschot Wilrijk nochtans unaniem op het matje.

Messoudi mocht halverwege de tweede helft in de derby van de 17e speeldag in de Proximus League op het veld van KV Mechelen (1-1) invallen. Enkele minuten later had de middenvelder al het veld moeten verlaten, zo oordeelde althans de Reviewcommissie. Scheidsrechter Wesley Alen bestrafte een elleboogje van Messoudi richting Van Cleemput met de gele kaart.

Door de unanieme tussenkomst van de Reviewcommissie moest Messoudi zich dinsdag verantwoorden voor de Geschillencommissie. Ter zitting werd de betreffende fase voorgelegd aan ref Alen, die aangaf dat hij ook na het zien van de tv-beelden achter zijn beslissing bleef staan om slechts geel te trekken. De elleboog was niet van die hoedanigheid dat ze Van Cleemputs fysieke integriteit in gevaar bracht, oordeelde Alen.

Het bondsreglement beschermt de autoriteit van de scheidsrechter, waardoor het parket spelers na een tussenkomst van de Reviewcommissie enkel mag vervolgen als de scheidsrechter toegeeft dat een rode kaart op zijn plaats was. De Geschillencommissie verklaarde de strafvordering van het Bondsparket dus onontvankelijk, waardoor Messoudi vrijuit ging.

Van de vijf spelers die dit seizoen via de Reviewcommissie voor de Geschillencommissie werden gedaagd, kreeg er slechts eentje een sanctie. Behalve Messoudi ontsnapten ook Andrei Camargo (Roeselare), Faiz Selemani (Union) en Ambrose Gboho (Westerlo) aan een straf. De bevoegdheid van de Reviewcommissie werd al beperkt tot 1B door de intrede van de videoref in 1A.