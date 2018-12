Mertens knipoogt in Engelse pers over toekomst: “Misschien belt Sarri me wel om naar Chelsea te komen”

Dries Mertens heeft zich in de aanloop naar de Champions League-clash tussen Napoli en Liverpool uitgelaten over zijn toekomst. “Misschien belt Sarri me wel om naar Chelsea te komen”, zei hij met een vette knipoog in de Engelse pers.

De Britse kwaliteitskrant The Times ging Mertens voor de gelegenheid opzoeken in Napels. Om over de confrontatie met Liverpool te praten, om het over zijn bijzondere ex-coach Maurizio Sarri - nu bij Chelsea - te hebben en… om Mertens toch eens te vragen of hij op termijn niet ook één van de talrijke Belgen in de Premier League wordt. De 31-jarige Leuvenaar heeft nog een contract tot medio 2020 bij Napoli.

“Ik vind het hier geweldig”, vertelde de Rode Duivel over Napoli. Dan vervolgde hij met een vette knipoog: “Engeland? Misschien dat ik in een jaar vrij ben en dan weet je maar nooit, misschien belt Sarri me wel. We zullen wel zien.”