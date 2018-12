Galatasaray verliest incidentrijk duel met Porto, maar pakt wel derde plaats in groep D

Galatasaray heeft op de zesde en laatste speeldag in groep D van de Champions League met 2-3 van FC Porto verloren. Schalke, dat net als Porto al zeker was van de achtste finales, won met 1-0 tegen Lokomotiv Moskou. De derde plaats is voor Galatasaray.

Felipe bracht Porto na 17 minuten op voorsprong in Turkije, Moussa Marega verdubbelde kort voor de rust de score vanop de stip. In de blessuretijd van de eerste helft volgde nog een tweede strafschop, maar dan aan de overkant. Sofiane Feghouli bezorgde Galatasaray de aansluitingstreffer. Bij de rust kwam Henry Onyekuru, ex-Anderlecht, het veld op voor de Turken.

Even later leek Sergio Oliveira de Portugezen op rozen te zetten met de 1-3, maar Eren Derdiyok kwam met een nieuwe aansluitingstreffer voor de thuisploeg. Twee minuten later ging de bal al voor de derde keer op de stip, maar Feghouli liet de kans liggen om gelijk te maken.

In Schalke tegen Lokomotiv Moskou hadden de Duitsers de betere kansen, maar scoren zat er lange tijd niet in. In minuut 91 kwam er alsnog een doelpunt van Alessandro Schopf. De Russen zijn laatste met drie punten, Galatasaray doet één puntje beter en overwintert in de Europa League. Porto is groepswinaar met liefst zestien punten, Schalke tweede met elf punten.