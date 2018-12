Milan? Zlatan Ibrahimovic wil bij LA Galaxy blijven

Zlatan Ibrahimovic ziet een langer verblijf bij Los Angeles Galaxy wel zitten. De 37-jarige Zweed zal zijn contract bij de club verlengen, zo schrijft de Amerikaanse sportpers dinsdag.

Ibrahimovic vervoegde LA het afgelopen seizoen. Hij was in zijn eerste jaar in de Amerikaanse MLS meteen goed voor 22 goals en tien assists. Met zijn team greep hij wel naast deelname aan de play-offs.

De Zweed werd de voorbije weken onder meer in verband gebracht met AC Milan, waar hij tussen 2010 en 2012 actief was.